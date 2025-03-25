Полиция нашла пропавшую в Москве 15-летнюю девочку

УВД по Троицкому и Новомосковскому округу столицы обнаружило пропавшую 15-летнюю девочку. Ранее мать подростка заявила о ее исчезновении в главное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве. Женщина уточнила, что вчера, 24 марта, дочь ушла в неизвестном направлении, оставив дома телефон.

По предварительным данным, девочка попала под влияние мошенников. В процессе поиска волонтеры и полиция изучили варианты маршрутов, по которым та могла отправиться.

«В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает»,— написала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в городе Ачинске Красноярского края. 18 марта отцу 15-летней девочке пришло видео, где его дочь просила извинения «перед Вагнером» и требовала перевести 500 тыс. руб. для выкупа. На следующий день ее нашли в 35 км от Ачинска. Она призналась, что уехала туда самостоятельно. Следствие установило, что подросток стала жертвой мошенников.