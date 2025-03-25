СКР: после общения с мошенниками в Москве пропала 15-летняя школьница

В главное управление СКР по Москве обратилась женщина с заявлением об исчезновении или возможном похищении ее 15-летней дочери. Ведомство возбудило уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ева Залужная

Фото: Следственный комитет России Ева Залужная

Фото: Следственный комитет России

Мать девочки сообщила следственному комитету, что 24 марта девушка ушла в неизвестном направлении из дома на улице Черемушки в Новой Москве. По предварительной информации, она подверглась влиянию телефонных мошенников. СКР объявил девушку в розыск и обозначил ее приметы. Следствие отрабатывает все версии произошедшего.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в городе Ачинске Красноярского края. 18 марта отцу 15-летней девушки пришло видео, где его дочь просила извинения «перед Вагнером» и требовала перевести 500 тыс. руб. для выкупа. На следующий день девушку нашли в городе Назарово, в 35 км от Ачинска. Она рассказала, что сама приехала в другой город. По данным правоохранителей, подросток стала жертвой мошенников.

Никита Черненко