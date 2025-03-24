В Забайкалье объявлен режим повышенной готовности из-за начала лесных пожаров

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за лесных пожаров. Он действует с сегодняшнего дня, 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Осипов рассказал, что в Забайкалье потушили первый лесной пожар. Он возник из ландшафтного пожара в Читинском лесничестве, в 15 км от Новотроицка. Площадь возгорания составила 1,5 га, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

В марте Минприроды Забайкалья пригрозило ограничительными мерами в отношении лесопользователей, отказывающихся помогать в тушении лесных пожаров. Уведомления были направлены 273 арендаторам лесных участков, только 33 из них согласились оказывать услуги по тушению пожаров.

С 18 марта в Сочи действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой растительности. Решение приняли после возникновения шести лесных пожаров на территории Сочинского национального парка, пять из которых произошли в этом месяце.

Рослесхоз в феврале предупреждал, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше срока из-за теплой зимы. В середине марта в Дагестане произошел природный пожар на площади 8 га. Он распространился на земли лесного фонда, в течение трех дней его площадь выросла до 22 га, но возгорание удалось потушить. С 18 марта в Сочи ввели особый противопожарный режим после шести лесных пожаров, с 21 марта аналогичный режим действует в Новороссийске.

О борьбе с лесными пожарами — в материале «Ъ» «Лесные пожары потушат новыми требованиями к регионам».