В Новороссийске ввели особый противопожарный режим

С сегодняшнего дня, 21 марта 2025 года, в Новороссийске введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Особый противопожарный режим вводится в четырех районах города-героя – Южном, Приморском, Новороссийском, Восточном. Он распространяется на частный сектор, места, прилегающие к лесному фонду, некоммерческие объединения, подверженные распространению лесного пожара.

Также особый противопожарный режим вводится на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значений – Цемесская бухта, Прилагунье, Пионерская роща, Южные пруды. Мониторинг состояния лесных массивов круглосуточно будет проводится с помощью систем видеонаблюдения.

С 1 июня 2025 года на въезде в леса будут организованы круглосуточные дежурные посты и патрулирование территорий с повышенной рекреационной нагрузкой. Среди них – хутор Дюрсо с въездом в Мокрую Щель, гора Колдун, Неберждаевское водохранилище, озеро Абрау, урочище Сухая Щель.

Алена Воробьева