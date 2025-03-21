В Сочи ввели особый противопожарный режим после шести лесных пожаров

С 18 марта 2025 года в Сочи действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой растительности. Решение принято после возникновения шести лесных пожаров на территории Сочинского национального парка, пять из которых произошли с 13 по 17 марта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За соблюдением правил пожарной безопасности следят мониторинговые группы, в которые входят сотрудники МЧС, представители местного самоуправления, казачьих формирований, общественных объединений и волонтеры. К профилактике привлечены работники Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.

«В целях профилактики возникновения пожаров и травмоопасных ситуаций на территории Сочи ведем непрерывную разъяснительную работу с гражданами»,— сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. руб., для ИП — от 60 до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет увеличенные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб. За умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем, повлекшее уничтожение леса, предусмотрена уголовная ответственность.

При возникновении пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Мария Удовик