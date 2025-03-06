В Забайкалье ограничат доступ в леса арендаторов, отказывающихся тушить пожары

Министерство природных ресурсов Забайкальского края намерено «принимать ограничительные меры» в отношении лесопользователей, отказывающихся помогать в тушении лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба министерства, в настоящее время 273 арендаторам лесных участков направлены соответствующие уведомления. Только 33 из них согласились оказывать услуги по тушению пожаров, еще 58 ответили отказом, 182 арендатора «находятся в стадии рассмотрения».

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«В период введения особого противопожарного режима и ограничительных мер для лесо- и недропользователей, не заключивших соглашения на оказание услуг по тушению лесных пожаров, пребывание в лесах будет запрещено»,— заявил и. о. министра природных ресурсов Забайкалья Павел Волжин.

Министр в эфире региональной телекомпании «Забайкалье» уточнил, что обязанность лесо- и недропользователей принимать участие в тушении пожаров «предусмотрена законодательством, хотя и участие добровольное». При этом, как сообщил Павел Волжин, в период установления особого противопожарного режима постановлением регионального правительства «устанавливаются ограничения на пребывание в лесах, и некоторые виды деятельности исключаются». Поэтому предприятия, отказавшиеся от участия в тушении пожаров, не смогут работать в лесах. Министр добавил, что «это стандартная практика в стране, но в Забайкалье она не всегда соблюдалась».

Влад Никифоров, Иркутск