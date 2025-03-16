В Дагестане ландшафтный пожар распространился на земли лесного фонда
В селе Хрюг Ахтынского района Дагестана ландшафтный пожар выжег 8 га земли, в том числе полтора гектара — на землях лесного фонда. Тушение осложняется труднодоступной местностью, сообщили в республиканском Главном управлении МЧС. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, уточнили в ведомстве. В ликвидации пожара задействованы более 120 сотрудников и 22 единицы техники.
К ликвидации пожара привлечены также силы и средства республиканского комитета по лесному хозяйству, полиции и более ста добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
Из Махачкалы на место выехала аэромобильная группировка, состоящая из 35 человек и 6 единиц техники, включая группу беспилотных авиационных систем. Всего в ликвидации стихии, по данным главы региона, будет задействовано 122 специалиста и 14 единиц техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор. «Местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше»,— написал Сергей Меликов.