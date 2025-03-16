В Дагестане ландшафтный пожар распространился на земли лесного фонда

В селе Хрюг Ахтынского района Дагестана ландшафтный пожар выжег 8 га земли, в том числе полтора гектара — на землях лесного фонда. Тушение осложняется труднодоступной местностью, сообщили в республиканском Главном управлении МЧС. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, уточнили в ведомстве. В ликвидации пожара задействованы более 120 сотрудников и 22 единицы техники.

К ликвидации пожара привлечены также силы и средства республиканского комитета по лесному хозяйству, полиции и более ста добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Из Махачкалы на место выехала аэромобильная группировка, состоящая из 35 человек и 6 единиц техники, включая группу беспилотных авиационных систем. Всего в ликвидации стихии, по данным главы региона, будет задействовано 122 специалиста и 14 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор. «Местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше»,— написал Сергей Меликов.

Юлия Рыбина, Махачкала