Итоги недели 17-23 марта. Ростов-на-Дону и область

Ростовскую область в течение недели атаковали украинские БПЛА.

Лилия Федотова больше не является министром финансов Ростовской области в связи с истечением срока ее трудового договора. И. о. министра финансов региона назначена Лариса Аношина.

В Ростове-на-Дону завершился суд над руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Алиной Медовник. Ее признали виновной в халатности.

Депутаты Красносулинского района Ростовской области проголосовали за кандидатуру Ивана Кирпичкова на должность главы районной администрации.

Расследование дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева завершено, материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Минздрав Ростовской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения Центральной районной больницы в Шолоховском районе.

Ростовскую область исключили из списка регионов для эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ в 2025 году.

В Авиагородке города Батайск завершено строительство новой школы, рассчитанной на 1340 учеников. Объект создан в рамках национального проекта «Образование».

Юрий Слюсарь назначил Павла Павлова министром экономического развития Ростовской области.

На должность заместителя министра транспорта Ростовской области назначен Христофор Ермашов.