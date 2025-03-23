Итоги недели 17-23 марта. Ростов-на-Дону и область
Ростовскую область в течение недели атаковали украинские БПЛА.
Лилия Федотова больше не является министром финансов Ростовской области в связи с истечением срока ее трудового договора. И. о. министра финансов региона назначена Лариса Аношина.
В Ростове-на-Дону завершился суд над руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Алиной Медовник. Ее признали виновной в халатности.
Депутаты Красносулинского района Ростовской области проголосовали за кандидатуру Ивана Кирпичкова на должность главы районной администрации.
Расследование дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева завершено, материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.
Минздрав Ростовской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения Центральной районной больницы в Шолоховском районе.
Ростовскую область исключили из списка регионов для эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ в 2025 году.
В Авиагородке города Батайск завершено строительство новой школы, рассчитанной на 1340 учеников. Объект создан в рамках национального проекта «Образование».
Юрий Слюсарь назначил Павла Павлова министром экономического развития Ростовской области.
На должность заместителя министра транспорта Ростовской области назначен Христофор Ермашов.