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Ростовская область исключена из эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ

Ростовскую область исключили из списка регионов для эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ в 2025 году. Информация об этом опубликована на портале Государственной думы РФ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно проекту, выпускники, намеревающиеся продолжить обучение в колледжах, должны были сдавать только русский язык и математику. При этом для планирующих перейти в 10-й класс оставалась бы обязательной сдача четырех экзаменов ОГЭ.

Изначально пилотный проект планировалось реализовать в пяти регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия. Во втором чтении законопроекта список расширили до 12 субъектов, однако, согласно последним поправкам, эксперимент состоится только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Кристина Федичкина

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