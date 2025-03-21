Главой Красносулинского района Ростовской области назначен Иван Кирпичиков

Депутаты Красносулинского района Ростовской области единогласно проголосовали за кандидатуру Ивана Кирпичкова на должность главы районной администрации. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как указано в сообщении, в заседании приняли участие 29 депутатов из 15 городских и сельских поселений.

Экс-глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко ушел в отставку по собственному желанию в январе текущего года. С февраля обязанности главы исполнял Иван Кирпичиков, занимавший пост первого заместителя главы районной администрации. На этом посту он курировал вопросы экономического развития и внутренней политики.

Кристина Федичкина