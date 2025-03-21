Дело Виталия Кушнарева передано в Генпрокуратуру

Расследование дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева завершено, материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

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Где будут рассматривать дело, пока неизвестно. «Скорее всего, в Москве»,— отметил источник «Ъ-Ростов».

Виталия Кушнарева задержали 24 ноября 2024 года при незаконном получении 27 млн руб. Впоследствии выяснилось, что это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить 93 млн руб. В ходе следствия при обыске в доме у чиновника обнаружили незарегистрированные Colt и ружье.

Господин Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области в 2014-2016, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в этом году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.

Кристина Федичкина