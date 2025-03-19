В Авиагородке Батайска завершили строительство школы на 1340 учеников

В Авиагородке города Батайск завершено строительство новой школы, рассчитанной на 1340 учеников. Объект создан в рамках национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отмечается, что для начала учебного процесса уже закуплено необходимое оборудование и мебель.

Школа призвана решить проблему нехватки мест для учащихся в городе. В этом году, в рамках национального проекта «Молодежь и дети», начнется строительство еще одной школы в западном микрорайоне Батайска, которая также будет вмещать 1340 учеников.

Тат Гаспарян