В Авиагородке Батайска завершили строительство школы на 1340 учеников
В Авиагородке города Батайск завершено строительство новой школы, рассчитанной на 1340 учеников. Объект создан в рамках национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Отмечается, что для начала учебного процесса уже закуплено необходимое оборудование и мебель.
Школа призвана решить проблему нехватки мест для учащихся в городе. В этом году, в рамках национального проекта «Молодежь и дети», начнется строительство еще одной школы в западном микрорайоне Батайска, которая также будет вмещать 1340 учеников.