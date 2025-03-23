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Украинский дрон атаковал машину главы района Курской области

Один из запущенных ВСУ дронов атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Чиновник получил травму.

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Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

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Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Атака была совершена в тот момент, когда господин Волобуев развозил хлеб жителям, остающимся в районе. «Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротравмой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался. Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование»,— рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram. Он добавил, что уже завтра Николай Волобуев планирует выйти на работу. Его автомобиль получил повреждения.

Ранее сегодня, 23 марта, в Обоянском районе Курской области в результате срабатывания неразорвавшегося снаряда погиб мирный житель, собиравший металлолом. Вчера вечером при атаке на поселок Конышевка в Конышевском районе ранение получила местная жительница.

В соседней с Курской Белгородской области сегодня днем украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, от полученных ранений находившаяся в нем женщина скончалась, а ее дочь лишилась ноги.

Сергей Толмачев, Воронеж

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