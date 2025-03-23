Мирный житель погиб при взрыве мины ВСУ в Курской области

В результате взрыва украинской мины «колокольчик» в Обоянском районе Курской области погиб один человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Предварительно, при сборе металлолома 51-летний местный житель подобрал и неразорвавшийся боеприпас. Тот сдетонировал у него в кармане.

По словам господина Хинштейна, хотя этот населенный пункт находится в безопасной зоне, он граничит с Беловским районом. «Сейчас там отработали саперы, но тем не менее прошу всех наших жителей быть крайне осмотрительными»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне, 22 марта, Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по поселку Конышевка. Тогда загорелась хозпостройка и одна женщина получила ранения. Ее с ожогами и травмой руки доставили в больницу.

О ситуации в приграничье — в материале «Ъ» «ВСУ работают по всем целям».