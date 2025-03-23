При ударе дрона ВСУ по Белгородской области погибла женщина

Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате погибла женщина.

По словам губернатора, ее дочь получила серьезные ранения. «Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сегодня, 23 марта, господин Гладков сообщил о падении дрона ВСУ на легковой автомобиль в хуторе Барилов Ракитянского района. Водитель машины получил множественные осколочные ранения плеча, предплечья и ноги.

В соседнем с Ракитянским приграничном Краснояружском районе, уточнил губернатор, сохраняется сложная обстановка. С прошлой недели ВСУ продолжают атаки на местные населенные пункты. Утром Вячеслав Гладков рассказал, что большая часть жителей района эвакуирована.