Главные новости за 22 марта. Кубань, Крым и Адыгея

Событийная площадка на месте бывшего авторынка по улице Обрывной готова, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска продолжается уже десятые сутки. По данным на 12:00 22 марта, площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. В тушении задействованы 86 человек и 36 единиц специальной техники.

Под Новороссийском произошло массовое ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительной версии, водитель грузовика «Шахман» при экстренном торможении выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Ивеко» с прицепом и «Шевроле».

Старший сын жены экс-мэра Сочи Янины Копайгородской Давид взял под временную опеку своих братьев и сестер, пока их родители находятся в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о коррупции.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о достижении договоренности по прекращению боевых действий в Черном море. Соглашение, по его словам, может вступить в силу в течение следующей недели.