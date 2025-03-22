Пожар на мусорном полигоне Новороссийска тушат десятые сутки

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска продолжается уже десятые сутки. По данным на 12:00 22 марта, площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. В тушении задействованы 86 человек и 36 единиц специальной техники, отсыпано более 45 тыс. кубометров грунта. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Возгорание на объекте твердых бытовых отходов началось в ночь на 13 марта. Первоначально огонь охватил территорию в 2,5 тыс. кв. м.

Новороссийский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае ежедневно проводит мониторинг качества воздуха. В поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская и селе Васильевка были обнаружены превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы.

Полигон, эксплуатируемый компанией «Терра-Н», находится рядом с селом Борисовка и неподалеку от села Абрау-Дюрсо. Он принимает отходы из Новороссийска и Геленджика с расчетной мощностью 160 тыс. тонн в год. По информации Росприроднадзора, вместимость свалки была исчерпана еще в мае 2023 года, ведомство намеревалось ее закрыть. Позже местные власти приняли решение о рекультивации объекта. Работы планируют начать в этом году.

Наталья Решетняк