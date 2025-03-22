Авария с участием двух грузовиков парализовала движение под Новороссийском

На участке дороги Краснодар-Верхнебаканский под Новороссийском организовано реверсивное движение по обочине из-за массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По предварительной версии, водитель грузовика «Шахман» при экстренном торможении выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Ивеко» с прицепом и «Шевроле».

В ДТП пострадали водители грузовиков, они доставлены в больницу. Управлявший «Шахманом» водитель находится в коме, уточнили в полиции.