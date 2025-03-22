Спецпредставитель Трампа анонсировал прекращение огня в Черном море
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о достижении договоренности по прекращению боевых действий в Черном море. Соглашение, по его словам, может вступить в силу в течение следующей недели.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
«Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.
Ранее главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили готовность к 30-дневному мораторию на удары по энергетическим объектам.