Спецпредставитель Трампа анонсировал прекращение огня в Черном море

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о достижении договоренности по прекращению боевых действий в Черном море. Соглашение, по его словам, может вступить в силу в течение следующей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Ранее главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили готовность к 30-дневному мораторию на удары по энергетическим объектам.

Наталья Решетняк