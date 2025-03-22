Глава Краснодара Наумов: событийная площадка на месте бывшего авторынка готова

Событийная площадка на месте бывшего авторынка по улице Обрывной готова, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / emnaumov Фото: https: / t.me / emnaumov

«Наша событийная площадка на Обрывной обрастает набережной, зонами променада и спорта. Место для концертов, выставок, спортивных и молодежных событий готово. Максимально сохранили здоровые деревья, а на месте убранных высадили новые. И главное — никакого асфальта»,— написал мэр.

Он добавил, что на площадке разместят детское пространство, мобильную сцену, перголы, административное здание, BMX-трассу.

Приводят в порядок и природную среду: обустраивают набережную и экотропы. В итоге около 10 га территории превраться в туркластер.

Наталья Решетняк