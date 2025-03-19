Песков: Путин и Трамп не обсуждали территориальные вопросы

Во время телефонного разговора 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали вопросы, связанные с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, вчера эта тема не поднималась»,— сказал представитель Кремля журналистам. На вопрос о том, будут ли обсуждаться новые регионы во время следующих контактов России и США, он ответил: «Следующие российско-американские переговоры в Саудовской Аравии будут иметь достаточно насыщенную повестку дня».

Как сообщали участники закрытой встречи Владимира Путина с РСПП спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, президент говорил, что на переговорах по украинскому урегулированию Москва может потребовать признать российскими Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Дмитрий Песков лишь подтвердил, что на встрече господина Путина с РСПП «действительно фигурировала тема конфликта вокруг Украины».

Перед телефонным разговором с Владимиром Путиным Дональд Трамп обещал обсудить с российским президентом территориальные вопросы. При этом в представленным Белым домом и Кремлем сообщениях об итогах разговора эта тема не затрагивалась. Американские власти отмечали, что ведут переговоры о территориальных уступках с Украиной. 17 марта издание Semafor со ссылкой на два источника писало, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего мирного соглашения.

О разговоре Путина и Трампа — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян