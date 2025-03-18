Главные новости за 18 марта. Белгород, Курск, Липецк.
Боец «Орлана» погиб в результате обстрела белгородского райцентра.
В Белгороде отправили в СИЗО обвиняемого в хищениях при строительстве линии обороны.
Госдума приняла закон об особом порядке ОГЭ в Липецкой области.
Боец белгородской теробороны пострадал при атаке дрона в Краснояружском районе.
Очередному фигуранту дела о курских линиях обороны вменяют хищение 25 миллионов.
Уголовные дела о строительстве курской линии обороны будут расследовать в Москве.