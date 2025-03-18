Уголовные дела о строительстве курской линии обороны будут расследовать в Москве

По данным «Ъ», Генпрокуратура передала в центральный аппарат МВД пять уголовных дел о махинациях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Курской области. До сих пор расследованием занималось региональное УМВД.

По мнению надзорного ведомства, мошенничества, растраты и другие преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах, а исполнителями, кроме экс-гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой, выступают чиновники и предприниматели из разных точек страны. Поэтому разбирательство должно идти на более высоком уровне.

Предполагается, что дела будут объединены, а для их расследования сформируют следственно-оперативную бригаду. При этом речь может пойти о более тяжкой статье УК — организации преступного сообщества или участии в нем.

На строительство укреплений регион получил из федерального бюджета 19,4 млрд руб. За эти деньги нужно было возвести линии из бетонных пирамид, блиндажи, огневые точки и так далее. Предприниматели, привлеченные к строительству корпорацией развития, задачи не выполнили. При этом с исполнителей в некоторых случаях даже не пытались взыскать потраченные суммы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».