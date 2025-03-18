Госдума приняла закон об особом порядке ОГЭ в Липецкой области

Государственная дума РФ приняла закон об особом порядке сдачи экзаменов для девятиклассников в 2025 году. В рамках пилотного проекта его действие распространится на Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Об этом сообщили в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках первого чтения законопроекта пилотный проект планировалось запустить в пяти регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Ко второму перечень был расширен до 12 субъектов, в число которых вошла и Липецкая область. Однако при рассмотрении законопроекта на пленарном заседании председатель комитета по просвещению Ирина Белых рассказала, что депутаты получили письмо от Минпросвещения, в котором говорилось о готовности к особому порядку ОГЭ только в трех указанных регионов. В связи с этим перечень участников проекта был скорректирован, а законопроект заново рассмотрели во втором чтении.

«Давайте сначала проведем пилотный проект, потом проанализируем. Подведем итоги, поглядим, как это в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области сработало, и, возможно, примем решение и в отношении других регионов»,— сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон предполагает, что для продолжения обучения на базе СПО выпускники девятых классов смогут сдать экзамены только по русскому языку и математике. Те, кто захочет продолжить обучение на базе школы, должны будут пройти ОГЭ по двум обязательным предметам и двум по выбору.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил важность попадания региона в пилотный проект: «Мы серьезно пересмотрели программы среднего профессионального образования. Готовим специалистов по востребованным специальностям, сотрудничаем с предприятиями. Бизнес участвует в укреплении материальной базы колледжей и техникумов, студентам оплачивают практику и стажировку. И таких компаний все больше. Рабочих мест много, нужны кадры».

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ».

Алина Морозова