Глава РФПИ предложил американским компаниям создавать СП с российскими

Американские компании хотят вернуться в Россию, но многие ниши уже заняты, утверждает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. О каких конкретно американских компаниях идет речь, он не уточнил. По его словам, есть перспектива их возвращения путем создания совместных предприятий с российскими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По оценкам РФПИ, американский бизнес потерял $300 млрд из-за решения покинуть российский рынок. «Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но, безусловно, это уже будет сделать сложно... Какие-то американские компании будут возвращаться, но мы видим большую перспективу именно в создании совместных предприятий с российскими компаниями»,— рассказал господин Дмитриев в кулуарах съезда РСПП (цитата по «РИА Новости»).

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов накануне заявил, что американские бизнесмены готовы возобновить сотрудничество с Россией. О заинтересованности нескольких американских компаний в возвращении на российский рынок в конце февраля также рассказали источники Financial Times. Однако в начале марта The Washington Post сообщила, что топ-менеджеры США проявляют осторожность в этом вопросе. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допускал, что американские компании могут вернуться на российский рынок в случае достижения мирного соглашения по Украине.

О том, ка каких условиях смогут вернуться зарубежные бренды,— в материале «Ъ FM» «Камбэку отсчитывают время».