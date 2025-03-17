Спецпредставитель Титов заявил о готовности бизнеса США вернуться в Россию

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что американские бизнесмены готовы возобновить сотрудничество с Россией. При этом он подчеркнул, что у российского бизнеса не будет обратного «разворота» на запад, так как восточное сотрудничество более выгодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Запад не поддается пока, конечно, никоим образом, хотя мы открыты для всякого сотрудничества. Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся»,— рассказал господин Титов (цитата по «РИА Новости»). О каких именно компаниях идет речь, он не уточнил.

Спецпредставитель президента также допустил возможность восстановления деловых связей с западноевропейскими странами в будущем, но подчеркнул, что на данный момент это не представляется возможным.

В конце февраля президент Владимир Путин призвал правительство продумать механизм возвращения на российский рынок иностранных компаний. На прошлой неделе глава государства заявил, что Россия начала переговоры в закрытом режиме о возвращении некоторых зарубежных компаний на внутренний рынок и готова сказать «welcome» всем желающим.

Подробности — в материале «Ъ» «Бренды продвигаются обратно».