Главные новости за 17 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Туапсе ликвидироваливозгорание на нефтебазе. В тушении огня было задействовано 188 человек и 55 единиц техники.

В Сочинском нацпарке произошел новый пожар на площади 10 га. Пламя возникло на территории Дагомысского лесничества.

Жители Краснодара сообщили о запахе гари в разных районах города. Представители Росприроднадзора пока не комментировали ситуацию.

Полиция Краснодара проверяет сведения о стрельбе на улице Красноармейской. Ранее в Telegram-каналах очевидцы сообщили, что охранники одного из заведений якобы выстрелили в мужчину.

УФАС возбудило дело против МУП «КТТУ» из-за повышения тарифов на проезд в Краснодаре. Компании вменяют нарушение антимонопольного законодательства.

В Краснодаре к концу 2026 года откроют ТЦ «Мир». Инвестиции в проект составят 3 млрд руб.

На Кубани внедрили КРТ для предотвращения появления проблемных микрорайонов. Концепция предусматривает комплексный подход к строительству, включая снос аварийных зданий, возведение жилых и социальных объектов.

КТК-Р увеличил чистую прибыль за 2024 год в 1,2 раза. Доходы консорциума достигли 89,1 млрд руб.