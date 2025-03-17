Глава департамента по архитектуре Кубани: повторение «Музыкального» невозможно

Власти Краснодарского края внедрили систему комплексного развития территорий (КРТ), исключающую появление проблемных микрорайонов наподобие «Музыкального» в Краснодаре. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на главу департамента по архитектуре и градостроительству региона Илью Позднякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

Концепция КРТ предусматривает комплексный подход к строительству, включая снос аварийных зданий, возведение жилых и социальных объектов. Инициатива также включает в себя благоустройство по генплану.

С 1 марта 2025 года в Краснодаре действует Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Согласно новым правилам, проект застройщика направляется на рассмотрение в шесть ведомств: Министерство образования, Министерство природных ресурсов, Министерство транспорта, ТЭК и социальные службы. Через две недели документ возвращается авторам с заключением.

Господин Поздняков также отметил, что в Новороссийске несколько проектов КРТ восполняют существенный дефицит инфраструктуры на прилегающих участках. Чиновник добавил, что социально значимые объекты, построенные застройщиками, впоследствии выкупаются городскими властями.

Нурий Бзасежев