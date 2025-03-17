В Туапсе полностью ликвидировали пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил сотрудников МЧС и всех, кто тушил пожар более чем трое суток.

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«После атаки киевского режима в ночь на 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. На поверхности огонь охватил более тысячи квадратов, пожару присвоили 4-й ранг опасности. В тушении было задействовано 188 человек и 55 единиц техники»,— напомнил губернатор.

«Ъ-Кубань» писал, что разлива нефтепродуктов в результате пожара не произошло. В то же время на месте возгорания выявили превышение концентрации сажи. Утром 17 марта в соцсетях появились сообщения о ликвидации пожара на нефтебазе, однако позже выяснилось, что ликвидировали только открытое горение. К обеду пожар ликвидировали полностью.

Вячеслав Рыжков