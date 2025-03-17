За 2024 год КТК-Р увеличил чистую прибыль в 1,2 раза

В прошлом году чистая прибыль АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, российское юрлицо Каспийского трубопроводного консорциума) увеличилась в 1,2 раза, до 89,1 млрд руб. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на финансовую отчетность общества, размещенную в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года выручка компании составила 166 млрд руб. В 2023 году чистая прибыль КТК-Р составила 151,6 млрд руб., а выручка — 70 млрд руб.

АО «КТК-Р» было основано в 1997 году в Новороссийске. Основным направлением деятельности компании является транспортировка нефти по трубопроводам. Генеральный директор — Николай Горбань.

Трубопроводная система КТК представляет собой один из самых масштабных проектов, реализуемых на территории Казахстана и России. Она объединяет важнейшие нефтяные месторождения на западе страны, такие как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а также российские месторождения на шельфе Каспийского моря с морским нефтетерминалом, расположенным вблизи Новороссийска.

Алина Зорина