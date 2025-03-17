Полиция Краснодара проверяет сообщения о стрельбе на улице Красноармейской

В Краснодаре правоохранители проводят проверку после публикации в соцсетях сообщений о стрельбе на улице Красноармейской. Ранее в Telegram-каналах очевидцы сообщили, что охранники одного из заведений якобы выстрелили в мужчину. В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Полиция Краснодара проводит проверку по факту инцидента на улице Красноармейской. По данному факту полицией города Краснодара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личности его участников. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», – заявили в полиции.

Как сообщил владелец видеорегистратора, заснявший конфликт, вечером в выходные один из охранников повалил мужчину на тротуар и дважды ударил. Второй охранник якобы подошел к лежащему пострадавшему и выстрелил.

Вячеслав Рыжков