Жители Краснодара сообщили о запахе гари в разных районах города
Вечером 17 февраля краснодарцы пожаловались на неприятный запах гари, распространившийся в воздухе нескольких районов города. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в социальных сетях.
Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара
По информации корреспондентов «Ъ-Кубань», специфический запах чувствуется в районе центра города, Гидростроя, Комсомольского микрорайона, Камвольно-суконного комбината и других частях Краснодара.
Согласно данным сервиса «iqair», превышения нормы вредных веществ в воздухе в Краснодаре не зафиксировано. Концентрация мелких частиц PM2.5 соответствует показателям, рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения.
Пользователи в соцсетях пишут о возгорании в районе парка «Солнечный остров». Как отметили в МЧС России по Кубани, пожар возник со стороны Адыгеи.
Представители Росприроднадзора пока не комментировали ситуацию.