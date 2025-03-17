Жители Краснодара сообщили о запахе гари в разных районах города

Вечером 17 февраля краснодарцы пожаловались на неприятный запах гари, распространившийся в воздухе нескольких районов города. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

По информации корреспондентов «Ъ-Кубань», специфический запах чувствуется в районе центра города, Гидростроя, Комсомольского микрорайона, Камвольно-суконного комбината и других частях Краснодара.

Согласно данным сервиса «iqair», превышения нормы вредных веществ в воздухе в Краснодаре не зафиксировано. Концентрация мелких частиц PM2.5 соответствует показателям, рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения.

Пользователи в соцсетях пишут о возгорании в районе парка «Солнечный остров». Как отметили в МЧС России по Кубани, пожар возник со стороны Адыгеи.

Представители Росприроднадзора пока не комментировали ситуацию.

Нурий Бзасежев