Главные новости к утру 17 марта

Хуситы заявили, что дважды атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море. Для ударов движение использовало беспилотники и баллистические ракеты.

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить два набора стикеров, содержащих изображения нацистской символики. Ранее суд в Кировской области признал стикерпаки запрещенными.

Как узнал «Ъ», законопроект по борьбе с мошенничеством дополнят новыми правилами работы с биометрией. Поправка заключается в разовой закупке необходимого количества данных, а не в оплате каждого обращения в ЕБС.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва для заключения мирных соглашений с Украиной будет требовать гарантий безопасности. Они должны включать в себя нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО.