Главные новости за 15 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске в течение ночи с 14 на 15 марта продолжалось тушение горящего мусорного полигона. Переменный ветер и сильное задымление значительно усложняют тушение.

На юге европейской части России ожидается резкое похолодание. Со вторника дневная температура воздуха снизится на 10–15 °С, достигнув отметки около +10 °С. В частности, в начале будущей недели похолодает в Краснодаре.

Краснодарский край занял первое место в России по числу внесудебных банкротств граждан по итогам 2024 года. В регионе были инициированы почти 2,5 тыс. таких производств, что на 246,9% больше, чем в 2023 году (718 процедур).

В Туапсе нарастили группировку, занимающуюся тушением пожара на нефтекомплексе. Работают 55 единиц техники и 188 человек.

В Краснодарском крае обезврежена фугасная авиабомба. Взрывоопасный предмет весом 500 кг обнаружили во время земляных работ в районе Тимашевска.

В Музыкальном микрорайоне Краснодара стартовали работы по благоустройству Шаляпинского бульвара на улице Агрохимической. Общая площадь благоустраиваемой территории составит 3,2 тыс. кв. м, длина бульвара — около 200 м.