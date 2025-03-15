Тушением пожара на нефтекомплексе в Туапсе занимаются почти 200 человек

В Туапсе нарастили группировку, занимающуюся тушением пожара на нефтекомплексе. Работают 55 единиц техники и 188 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

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Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции, чтобы не допустить распространения огня. Ситуация находится под контролем, заверили в оперштабе.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко вечером накануне сообщал, что разлива нефтепродуктов на базе в Туапсе не зафиксировано. Пожар продолжается вторые сутки. Огонь охватил емкость объемом 20 тыс. т бензина после атаки БПЛА. Пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков