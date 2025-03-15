В Краснодаре ожидается резкое похолодание

На юге европейской части России ожидается резкое похолодание. Со вторника дневная температура воздуха снизится на 10–15 градусов, достигнув отметки около +10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По его словам, в выходные в Краснодаре прогнозируется летняя погода — +20…27 градусов, отсутствие осадков и южный ветер. В понедельник температура останется выше +20 градусов, однако уже во вторник днем похолодает до +10, а в среду и четверг — до +7…10. Ночью температура приблизится к 0 градусов.

Понижение температуры связано с поступлением холодных воздушных масс с севера, отметил метеоролог. Ожидается, что на большей части европейской России до конца недели сохранится теплая погода, затем начнется постепенное похолодание.

Вячеслав Рыжков