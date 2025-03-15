В Краснодаре началось благоустройство Шаляпинского бульвара

В Музыкальном микрорайоне Краснодара стартовали работы по благоустройству Шаляпинского бульвара на улице Агрохимической. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Общая площадь благоустраиваемой территории составит 3,2 тыс. кв. м, длина бульвара — около 200 м. Как сообщил глава города Евгений Наумов, подрядчик планирует завершить основные работы весной, а озеленение выполнить осенью. На бульваре сохранят существующие деревья и дополнительно высадят 11 новых, а также более 1,1 тыс. кустарников с системой автополива.

В настоящее время идет установка бордюров. Следующий этап — монтаж освещения, обустройство газонов и парковочных мест. На бульваре создадут зоны отдыха, установят 19 скамеек и урн, 21 опору освещения, камеры видеонаблюдения, а также отремонтируют детскую игровую и спортивную площадки.

Проект благоустройства был выбран по итогам рейтингового голосования, в котором в 2024 году приняли участие более 16 тыс. жителей Краснодара. Подрядчик определен по результатам электронного конкурса, контракт на выполнение работ заключен в марте.