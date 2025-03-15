Главные новости к утру 15 марта

В Белгородской области в результате атаки беспилотников повреждены несколько частных домов в разных районах региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава Воронежской области Александр Гусев заявлял об уничтожении как минимум 20 БПЛА. В Северной Осетии, а также Ростовской и Самарской областях объявляли опасность атаки беспилотников. В Саратове и Волгограде вводили ограничения на работу аэропортов.

Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС. На борту находится в том числе российский космонавт Кирилл Песков.

Сенат США принял проект финансирования правительства за несколько часов до шатдауна. Выделение средств рассчитано на период до 30 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Ираке убит один из лидеров «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). По его словам, операцию провели американские солдаты совместно с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.