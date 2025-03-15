Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Волгограда и Саратова временно прекратили прием и отправку самолетов. Введение ограничений объяснили обеспечением безопасности полетов.

Как уточнила Росавиация, аэропорт Саратов приостановил работу в 1:00 мск. Аэропорт Волгограда не принимает и не выпускает самолеты с 3:33 мск.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона уничтожены не менее пяти беспилотников. В другом районе сбиты еще «несколько БПЛА». Угроза атаки беспилотников также объявлена в Ростовской и Самарской областях.