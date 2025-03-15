Белгородскую область атаковали беспилотники

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 15 марта были атакованы три населенных пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В городе Валуйки в результате падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации загорелась сухая трава — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, в селе Муром Шебекинского округа с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. В одном частном доме повреждено остекление, во втором пробита кровля.

Еще одно взрывное устройства с беспилотника сброшено в селе Тишанка Волоконовского района. Повреждены частное домовладение и надворная постройка.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над несколькими районами региона сбиты не менее 20 беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Опасность атаки БПЛА также объявлена в Ростовской и Самарской областях, а также Северной Осетии.