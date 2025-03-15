Над Воронежской областью сбили еще более 15 беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над двумя районами региона сбили еще более 15 беспилотников. Ранее он писал, что силы ПВО уничтожили как минимум пять БПЛА над областью.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Валуйки в результате падения беспилотника загорелась сухая трава. В селе Муром повреждены два частных дома. Кроме того, как сообщала Росавиация, временно приостановили работу аэропорты Волгограда и Саратова. В Ростовской и Самарской областях, а также Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА.