Главные новости за 14 марта. Сочи

Специалисты дорожных служб приступили к бурению скважин под анкерные сваи для укрепления существующей подпорной стены на оползневом участке трассы А-147 Джубга — Сочи. Работы ведутся на 189-м км федеральной дороги в районе Хосты.

В 9:00 специалисты МЧС России полностью ликвидировали природный пожар в Сочинском Национальном парке.

Сегодня в 03:07 нефтекомплекс в Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате которой воспламенился один из резервуаров с бензином. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м.

Пострадавшего от нападения двух собак в Сочи ребенка прооперируют в понедельник, 17 марта. Сейчас врачи Российской детской клинической больницы в Москве заканчивают антибактериальную терапию.

В Сочи будут судить предпринимателя за фальсификацию отчетов. В результате махинации из бюджета было похищено около 1 млн руб.

В феврале 2025 года спрос на международные грузоперевозки в Сочи вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У берегов Сочи водолазы не обнаружили следов мазута. Направление морских течений исключает возможность попадания пятен мазута в сторону Сочи.