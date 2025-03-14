У берегов Сочи водолазы не обнаружили следов мазута

Власти Сочи организовали водолазное обследование морского дна в нескольких районах курорта и не обнаружили следов нефтепродуктов. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Параллельно ведется постоянный мониторинг всей береговой линии.

«Наши эксперты обходят незакрепленные территории, а пользователи официальных пляжей ежедневно проверяют гальку и докладывают о результатах в администрацию»,— сообщили в мэрии.

Представители научного сообщества подтверждают, что направление морских течений исключает возможность попадания пятен мазута в сторону Сочи. По итогам проверок экологическую обстановку в городе признали благополучной.

Мария Удовик