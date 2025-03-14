Пострадавшего от нападения собак в Сочи мальчика прооперируют 17 марта
Пострадавшего от нападения двух собак в Сочи ребенка прооперируют в понедельник, 17 марта. Как сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на отца 9-летнего мальчика, сейчас врачи Российской детской клинической больницы в Москве заканчивают антибактериальную терапию.
Фото: пресс-служба РДКБ
«Прошел обход врачей. Сказали, что реконструкция начнется со следующей недели. С понедельника начнутся первые операции»,— отметил Валентин Королев-старший.
Инцидент произошел 26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи, когда две собаки сорвались с цепи и напали на ребенка. Животные нанесли мальчику множественные укушено-рваные раны лица. После экстренной госпитализации в Адлерскую больницу пострадавшего санавиацией доставили в Краснодар, а затем перевезли в Москву.
Отец получил пропуск в медучреждение и планирует находиться рядом с сыном минимум до конца марта.
На прошлой неделе врачи РДКБ начали выводить 9-летнего мальчика из искусственной комы. Медики применяли обезболивающие препараты, чтобы предотвратить болевой шок. Состояние ребенка было стабильно тяжелым, однако специалисты отмечали положительную динамику.