На трассе Джубга — Сочи приступили к бурению анкерных скважин

Специалисты дорожных служб приступили к бурению скважин под анкерные сваи для укрепления существующей подпорной стены на оползневом участке трассы А-147 Джубга — Сочи, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. Работы ведутся на 189-м км федеральной дороги в районе Хосты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Сотрудники дорожных служб планируют установить 30 анкеров длиной до 27 м. Уже завершено бурение скважин в подпорной стене и толще пород. До этого рабочие демонтировали части существующей конструкции, которая на отдельных участках отклонилась от своей оси на протяжении примерно 145 м.

Параллельно специалисты начали возведение ростверка. По проекту старая подпорная стена после укрепления анкерами будет объединена с новыми элементами в единую конструкцию. Строительство дополнительных подпорных стен начнется после завершения работ по укреплению существующего сооружения.

Мария Удовик