В Сочи спрос на международные грузоперевозки вырос на треть

В феврале 2025 года спрос на международные грузоперевозки в Сочи вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе платформы «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рынок транспортировки товаров демонстрирует активное развитие конкуренции. Об этом свидетельствует значительное увеличение числа предложений от перевозчиков, готовых доставить грузы за границу. Особенно заметен рост объявлений о транспортировке в Абхазию — их количество увеличилось в четыре раза (+303%) по сравнению с февралем 2024 года.

Стоимость услуг формируется с учетом нескольких параметров: расстояния, габаритов и массы груза, а также срочности доставки. Средний тариф на перевозку по Сочи остался неизменным и составляет 3,5 тыс. руб. за одну доставку.

«Ъ-Сочи» писал, что по итогам прошлого года специалисты аэропорта Сочи обработали более 6,3 тыс. тонн груза и почты, что на 4% превышает показатели прошлого года. Основная часть грузопотока пришлась на Московский авиационный узел.

Мария Удовик