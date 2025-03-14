В Сочи будут судить предпринимателя за фальсификацию отчетов

Прокуратура Лазаревского района Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам дела, бизнесмен заключил муниципальный контракт с администрацией Лазаревского района на выполнение мероприятий по очистке русел рек от поваленных деревьев и растительных остатков для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

При исполнении обязательств подрядчик внес в документацию заведомо ложную информацию об объеме выполненных работ. В частности, в актах было в десятки раз преувеличено расстояние транспортировки древесных отходов. В результате махинации из бюджета было похищено около 1 млн руб.

В ходе следствия обвиняемый полностью компенсировал ущерб, вернув средства муниципальному образованию.

Уголовное дело, возбужденное по итогам прокурорской проверки, передано в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Мария Удовик