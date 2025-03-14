Ночью в Туапсе после атаки беспилотников загорелся нефтекомплекс

Сегодня, 14 марта, в 03:07 нефтекомплекс в Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате которой воспламенился один из резервуаров с бензином, сообщает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации пожара привлекли более 120 сотрудников экстренных служб и 39 единиц специальной техники.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко прибыл на место происшествия и контролирует ситуацию.

Мария Удовик