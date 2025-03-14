Самолет спецпосланника США Уиткоффа покинул Москву

Стивен Уиткофф покинул Москву. Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа вылетел из Внуково. Это следует из данных портала Flightradar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

На карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Внуково в 1:54 мск и направился на юг. Приблизительно в 4:30 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Баку.

В ходе своего визита в Москву господин Уиткофф посетил посольство США, соответствующие кадры публиковали «Известия». Спецпосланник провел там около часа, после чего произнес благодарственную речь.

Стив Уиткофф прилетел в Москву 13 марта для обсуждения возможности заключить временное прекращение огня на 30 дней, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после переговоров в Саудовской Аравии. По информации спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова, встреча Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным прошла в первом корпусе Кремля после переговоров главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны условились о «закрытом характере» встречи.

Господин Ушаков заявил, что предложение США о 30-дневном прекращении огня на Украине поспешное, его необходимо доработать с учетом интересов России. Владимир Путин сказал, что Россия согласна с предложением, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. В предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов, отметил президент.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».