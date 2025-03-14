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Самолет спецпосланника США Уиткоффа покинул Москву

Стивен Уиткофф покинул Москву. Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа вылетел из Внуково. Это следует из данных портала Flightradar.

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

На карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Внуково в 1:54 мск и направился на юг. Приблизительно в 4:30 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Баку.

В ходе своего визита в Москву господин Уиткофф посетил посольство США, соответствующие кадры публиковали «Известия». Спецпосланник провел там около часа, после чего произнес благодарственную речь.

Стив Уиткофф прилетел в Москву 13 марта для обсуждения возможности заключить временное прекращение огня на 30 дней, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после переговоров в Саудовской Аравии. По информации спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова, встреча Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным прошла в первом корпусе Кремля после переговоров главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны условились о «закрытом характере» встречи.

Господин Ушаков заявил, что предложение США о 30-дневном прекращении огня на Украине поспешное, его необходимо доработать с учетом интересов России. Владимир Путин сказал, что Россия согласна с предложением, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. В предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов, отметил президент.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».

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