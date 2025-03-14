Московский Внуково и аэропорт Калуги возобновили работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково и в аэропорту Калуги сняты сегодня, 14 марта, в 07:27 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы были направлены семь самолетов, выполнявших рейсы во Внуково. Из них четыре рейса приземлились на запасном аэродроме. Три рейса приземлятся в плановом аэропорту назначения Внуково.

Прием и выпуск авиарейсов был приостановлен сегодня с 06:13 мск, в Калуге — с 05:25 мск. Аналогичные ограничения вводились в ночь на пятницу в аэропортах Саратова и Сочи.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших в сторону Москвы. Также БПЛА были сбиты над Саратовской областью.

По данным Минобороны, вечером накануне,13 марта, средства ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и один — над Белгородской. По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».